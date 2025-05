Dassault Aviation : rechute de -8% vers 291,4E information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation rechute de -8% vers 291,4E : la cassure du plancher des 297,5E ( du 25 avril) valide un nouveau potentiel de baisse jusque vers 280E, ex-plancher du 4 avril.







Valeurs associées DASSAULT AVIATION 296,2000 EUR Euronext Paris -5,85%