Dassault Aviation : Programme d’avion spatial orbital réutilisable VORTEX

Programme d’avion spatial orbital réutilisable VORTEX

(Saint Cloud, le 10/09/2026) – Dassault Aviation se félicite de la décision prise par la France de soutenir le projet d’avion spatial VORTEX. Cette décision, annoncée ce jour par le président de la République, Emmanuel Macron, à l’occasion du Sommet International sur l’Espace organisé à Paris, va permettre de renforcer les compétences et les capacités d’action de l’Europe dans l’espace.

Conçu par Dassault Aviation, architecte et intégrateur global de l’appareil, VORTEX est un avion spatial réutilisable, adapté aux missions orbitales civiles et militaires. Son développement se fera dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise allemande OHB (cf. communiqué DA-OHB du 11/05/2026). Plusieurs acteurs européens majeurs de l’aéronautique et du spatial se sont d’ores et déjà associés à ce projet : APCO Technologies, MT Aerospace, Sener, Sonaca, Space Cargo Unlimited, …

« Ce projet, soutenu par la France, doit conduire plusieurs pays - l'Allemagne et d'autres - à rejoindre cette ambition pour la maîtrise de la mobilité dans l'espace » , a déclaré Éric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils (dont 2 800 Falcon) livrés dans plus de 90 pays depuis 110 ans, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe