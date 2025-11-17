Dassault Aviation, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 17 novembre 2025 -

(AOF) - Dassault Aviation (+ 6,42% à 291,80 euros)

L'Élysée a confirmé ce lundi que l'Ukraine allait acheter jusqu'à 100 avions Rafale, de défense antiaérienne et de drones à la France, suite à la signature d'une lettre d'intention entre Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur le tarmac de la base militaire de Villacoublay. Sur X, Zelensky a annoncé hier qu'"un accord historique a été conclu avec la France" pour "renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne".

Points clés

- Groupe aéronautique centenaire avec plus de 2100 avions civils et 1000 avions militaires en service, livrés depuis 100 ans dans 90 pays ;

- Activité de 6,2 Mds€ réalisée à 68% à l'export, couvrant l’amont (conception et développement) et l’aval (vente et support), des avions de combat Rafale aux jets business haut de gamme Falcon et aux drones militaires ;

- Ambition d’être un " Architecte du futur " présent à la fois dans le civil et la défense aéronautique, notoire pour la répartition du bénéfice en 3 parts égales –participation aux salariés, dividendes aux actionnaires et impôts à l’Etat ;

- Capital détenu à 66,28% (79,70 % des droits de vote) par la holding GIMD de la famille Dassault et à 10,56% par Airbus, Eric Trappier étant président-directeur général du conseil de 7 administrateurs, Charles Edelstenne président d’honneur et Loïk Segalen directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires " Piloter notre avenir " visant une transformation opérationnelle :

- priorité donnée à la production de Rafale,

- investissements dans les infrastructures industrielles pour accompagner la montée des cadences

- plans de soutien aux sous-traitants pour résoudre les problèmes logistiques et le manque de capacitaires en aérostructure affectant qualité & respect des délais,

- intégration des salariés, avec 30 % des effectifs renouvelés entre 2021 et 2024,

- croissance du " Make in India " - production locale de Falcon et des fuselages de Rafale,

- innovation : R&D autofinancée par 7% des revenus, focalisée sur les Falcon 6X et 10 X, sur le standard F4 du Rafale, le SCAF et l’avion spatiel VORTEX , avec une démarche InnoLab axée sur les plateformes d’intégration des ruptures technologiques (intelligence artificielle embarquée, prise de décision via data, IA pour le combat aérien et hydrogène) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone totale en 2050 :

- SAF (carburants alternatifs durables) : certification de tous les Falcon pour un mélange SAF/kérozène de 50 % (le futur Falcon 10X opérant à 100 % avec des mélanges SAF),

- amélioration de l’aérodynamique (optimisation de la masse et de la performance),

- stockage des émissions de CO2 et renouvellement forestier ;

- Carnet de commandes record de 48,3 Mds à fin juin -239 Rafale, dont 186 à l’export et 53 en France, et 75 Falcon ;

- Montée de l’international dans les revenus, à 96% des prises de commandes ;

- Visibilité accrue par la Loi de Programmation Militaire 2024-30 ;

- Bilan sain : 6,2 Mds€ de fonds propres, 204 M€ de dette nette, et 9,5 Mds€ disponibilités à fin juin.

Défis

- Tensions persistantes entre les pouvoirs politiques allemand, italien, français et espagnol, ayant entraîné des retards pour l’eurodrone et l’avion du futur ;

- Impact des futurs droits de douane américains, a priori limité pour un groupe soucieux de son indépendance, y compris dans les pièces aéronautiques mais risque sur les exportations de Falcon ;

- Retombées des investissements industriels et de recherche dans 7 projets majeurs :

- 5 dans la défense : exécution du développement du standard F4, de la phase 1B du démonstrateur du futur avion de combatt NGF (New Generation Fighter, dans le cadre du SCAF), des avions de missions Avsimar et Archange puislancement du drone de combat inscrit dans le standard F5 du Rafale (post-2030), porté par les acquis du programme nEUROn,

- 2 dans le civil : densification du réseau de maintenance Falcon, en Malaisie et Floride et modernisation des infrastructures pour les Falcon 10X, livrables en 2027 ;

- Après une hausse de 12,2 % du chiffre d’affaires semestriel et un repli de 17 % du bénéfice net affecté par la surtaxe exceptionnelle, objectif 2025 d’un chiffre d’affaires supérieur à 6,5Mds€, soit 40 Falcon et 25 Rafale, « hors droits de douane aux Etats-Unis et contre-mesures européennes éventuelles ;

- Dividende 2024 en hausse à 4,72 €.