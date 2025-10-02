Dassault Aviation : nouvelle commande de Falcon Albatros par la France

(AOF) - La Direction générale de l’Armement (DGA) a notifié la commande de cinq Falcon 2000 Albatros à Dassault Aviation , le 26 septembre dernier, dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR). Ce programme prévoit l’acquisition de douze appareils, dont sept ont déjà été commandés en décembre 2020. Le développement du Falcon 2000 Albatros est réalisé par Dassault Aviation en coopération avec Naval Group, Safran et Thales .
Valeurs associées
|292,4000 EUR
|Euronext Paris
|+2,31%
|304,6000 EUR
|Euronext Paris
|+2,08%
|277,0000 EUR
|Euronext Paris
|+4,92%
