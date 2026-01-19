 Aller au contenu principal
Dassault Aviation : nouveau record annuel à 330,2E
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 18:25

Porté par les tensions politiques internationales, et dans l'espoir que les pays européens cessent d'acheter exclusivement des chasseurs américain, Dassault Aviation retrace son record absolu à 330,2E du 5 mai 2025.
Après une vaste oscillation entre 332 et 264E, et à condition d'échapper à un double-top historique sous 330E, Dassault Aviation pourrait s'en aller inscrire un nouveau record à 395/400E (règle du report d'amplitude).

