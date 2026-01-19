Dassault Aviation : nouveau record annuel à 330,2E
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 18:25
Après une vaste oscillation entre 332 et 264E, et à condition d'échapper à un double-top historique sous 330E, Dassault Aviation pourrait s'en aller inscrire un nouveau record à 395/400E (règle du report d'amplitude).
Valeurs associées
|329,000 EUR
|Euronext Paris
|+3,98%
