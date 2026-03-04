Dassault Aviation : Mise à disposition d'une version abrégée du Rapport Financier Annuel 2025

Communiqué de mise à disposition d'une version abrégée

du Rapport Financier Annuel 2025

La société Dassault Aviation annonce avoir mis à la disposition du public une version abrégée de son Rapport Financier Annuel 2025, en attente d'émission par les Commissaires aux comptes de leurs rapports d'audit.

Cette version abrégée du Rapport Financier Annuel peut être consultée sur le site internet de la société à l’adresse www.dassault-aviation.com , dans la rubrique « Finance / Publications / Publications 2026 ».

La version intégrale du Rapport Financier Annuel 2025 sera mise à disposition du public et déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers courant mars 2026.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 800 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,42 milliards d’euros.

dassault-aviation.com

CONTACTS :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication financière

Louis Proisy - Tél. +33 (0)1 47 11 59 51 - louis.proisy@dassault-aviation.com

Pièce jointe