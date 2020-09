Dassault Aviation : La Grèce et le Rafale

La Grèce et le Rafale

Saint-Cloud, le 12 septembre 2020 - La Grèce a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir 18 Rafale pour équiper son armée de l'air.

Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de quarante-cinq ans l'armée de l'air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation stratégique entre la Grèce et la France.

La Grèce a commandé à Dassault Aviation 40 Mirage F1 en 1974, puis 40 Mirage 2000 en 1985 et enfin 15 Mirage 2000-5 en l'an 2000, ce dernier contrat comprenant également la modernisation de 10 Mirage 2000 au standard 2000-5 avec une large contribution de l'industrie grecque.

« Je me réjouis de cette annonce qui conforte la relation exceptionnelle que nous entretenons avec la Grèce depuis près d'un demi-siècle, et je remercie les autorités grecques pour la confiance qui nous est accordée une nouvelle fois. Dassault Aviation est totalement mobilisé pour répondre aux besoins opérationnels exprimés par l'armée de l'air grecque, et contribuer ainsi à assurer la souveraineté de la Grèce et la sécurité du peuple grec », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2019, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 7,3 milliards d'euros. Le Groupe compte 12 750 collaborateurs.

