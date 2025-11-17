 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 123,76
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dassault Aviation : L’Ukraine et le Rafale
information fournie par GlobeNewswire 17/11/2025 à 14:01

L’Ukraine et le Rafale

(Saint-Cloud, le 17 novembre 2025) – Dassault Aviation remercie les autorités ukrainiennes et françaises pour l’accord d'intention d’acquérir l’avion de combat Rafale, qu’elles viennent de signer, et pour la confiance qu’elles placent dans les capacités opérationnelles de cet appareil.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle
Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com
Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com
Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe


Guerre en Ukraine
© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • Des militants écologistes manifestent devant un site BASF à Saint-Aubin-Les-Elbeuf, en Seine-Maritime, le 17 novembre 2025 ( AFP / LOU BENOIST )
    Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen
    information fournie par AFP 17.11.2025 15:03 

    Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement. Entamé à l'aube, le blocage du ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Hubert Bonneau, à l'Hôtel de Beauvau à Paris le 10 septembre 2025. ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Atteintes aux élus: la gendarmerie au chevet des maires
    information fournie par AFP 17.11.2025 14:54 

    La lutte contre les atteintes aux élus est un "sujet essentiel" pour la gendarmerie qui a mis au point un pack sécurité à leur intention alors qu'un élu sur dix est agressé physiquement dans le cadre de ses fonctions, explique le patron de la gendarmerie, le général ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank