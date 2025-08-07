Dassault Aviation: GIMD dépasse les deux tiers du capital
07/08/2025
Le déclarant a précisé détenir 52.269.019 actions Dassault Aviation représentant 104.229.779 droits de vote, soit 66,67% du capital et 79,83% des droits de vote du constructeur des jets d'affaires Falcon et des avions de combat Rafale.
Valeurs associées
|270,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,39%
