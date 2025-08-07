 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 705,54
+0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dassault Aviation: GIMD dépasse les deux tiers du capital
07/08/2025

(Zonebourse.com) - La SAS Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août, le seuil des deux tiers du capital de Dassault Aviation , au résultat d'une augmentation du nombre d'actions auto-détenues par le groupe aéronautique.

Le déclarant a précisé détenir 52.269.019 actions Dassault Aviation représentant 104.229.779 droits de vote, soit 66,67% du capital et 79,83% des droits de vote du constructeur des jets d'affaires Falcon et des avions de combat Rafale.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
270,0000 EUR Euronext Paris -1,39%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

