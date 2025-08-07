Dassault Aviation: GIMD dépasse les deux tiers du capital information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 15:55









(Zonebourse.com) - La SAS Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août, le seuil des deux tiers du capital de Dassault Aviation , au résultat d'une augmentation du nombre d'actions auto-détenues par le groupe aéronautique.



Le déclarant a précisé détenir 52.269.019 actions Dassault Aviation représentant 104.229.779 droits de vote, soit 66,67% du capital et 79,83% des droits de vote du constructeur des jets d'affaires Falcon et des avions de combat Rafale.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 270,0000 EUR Euronext Paris -1,39%