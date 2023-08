Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: Falcon 6X certifié par l'EASA et la FAA information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 07:22









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce que l'EASA (European Aviation Safety Agency) de l'Union européenne a délivré lundi le certificat de type à son Falcon 6X, entraînant sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration) des Etats-Unis ce même jour.



Cette certification, qui vient conclure plus de deux ans d'essais, ouvre la voie à celles des autres agences aéronautiques nationales et stabilise l'échéancier d'entrée en service du Falcon 6X, dont les premiers exemplaires sont en phase de finition.



'Entre autres innovations, le Falcon 6X dispose d'une taille de cabine qui offre un nouveau standard de confort pour les avions pouvant voler plus de 12 heures sans escale', souligne notamment le constructeur aéronautique.





