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Dassault Aviation et OHB s'allient autour de l'avion spatial VORTEX-S
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:55

Les deux groupes veulent proposer à l'Agence spatiale européenne un avion spatial réutilisable capable de rejoindre des stations spatiales et d'effectuer des missions orbitales autonomes.

Dassault Aviation annonce un partenariat avec l'allemand OHB afin de proposer à l'Agence spatiale européenne (ESA) le projet VORTEX-S, présenté comme "un avion spatial polyvalent destiné aux missions de transport spatial et de vols orbitaux autonomes".

Dans ce projet, Dassault Aviation agira comme architecte et intégrateur global de l'appareil, tandis qu'OHB sera chargé du module de service. Les deux groupes indiquent être en discussions avec d'autres industriels spatiaux européens afin d'élargir le consortium.

Le VORTEX-S vise à renforcer les capacités européennes dans le domaine de la mobilité spatiale et du transport spatial autonome.
Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a déclaré que ce partenariat devait permettre de "renforcer les capacités spatiales de l'Europe", qualifiant OHB de "partenaire naturel" grâce à son expertise dans le secteur spatial.

De son côté, Marco Fuchs, directeur général d'OHB, a souligné que le projet répondait au besoin de capacités européennes autonomes de transport spatial et estimé que les compétences des deux groupes étaient "complémentaires" dans le développement d'un avion spatial réutilisable.

Le titre Dassault Aviation recule de 2% peu avant 16h tandis que OHB avance de 3%.

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