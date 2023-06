Dassault Aviation et Dassault Systèmes unis dans un projet de défense et de sécurité

(AOF) - À l’occasion du Salon du Bourget, Dassault Systèmes et Dassault Aviation annoncent la nouvelle étape de leur collaboration à long terme qui vise à assurer aux grands programmes de défense le plus haut niveau de sécurité, de souveraineté et de collaboration sur le cloud. Dassault Aviation utilisera la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud de Dassault Systèmes pour développer son avion de combat de nouvelle génération, projet clé de collaboration industrielle portant sur le développement du Système de Combat Aérien Futur.

L'objectif de ce projet est d'assurer l'autonomie et la souveraineté de l'Europe dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Cet environnement cloud sera localisé sur les sites de Dassault Aviation et exploité par Dassault Systèmes au travers de sa marque Outscale, qui a reçu de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) la qualification SecNumCloud, la plus haute reconnaissance de sécurité accordée aujourd'hui en France.

La plateforme 3DEXPERIENCE représente un cloud de défense souverain dédié où Dassault Aviation et ses partenaires peuvent développer l'avion de combat avec une plus grande agilité dans un cadre hautement sécurisé et évolutif.

Les utilisateurs bénéficieront des développements logiciels effectués de façon continue par Dassault Systèmes qui offrent les plus récentes capacités notamment en matière d'ingénierie système, de gestion des programmes, de conception et de simulation.