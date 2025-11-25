information fournie par Reuters • 25/11/2025 à 17:17

Dassault Aviation et cortAIx signent un partenariat pour une IA pour l’aéronautique de défense

* DASSAULT AVIATION ET CORTAIX SIGNENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR UNE IA SOUVERAINE AU SERVICE DU COMBAT AÉRIEN DU FUTUR

