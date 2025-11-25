Dassault Aviation et cortAIx signent un partenariat pour l’aéronautique de défense

(AOF) - Dassault Aviation et Thales , à travers cortAIx, son accélérateur d’intelligence artificielle (IA), ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d’une IA maîtrisée et supervisée pour l’aéronautique de défense. Ce partenariat a été signé le 18 novembre par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, PDG de Thales. L’annonce en a été faite ce mardi à Paris, au Grand Palais, à l’occasion du Sommet international Adopt AI. Aucun détail financier sur ce partenariat n'a été divulgué.

Ces deux groupes s'associent pour le développement de solutions d'IA souveraines. Celles-ci couvrent les fonctions pour les aéronefs habités ou non, pour l'observation, l'analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l'action lors des opérations militaires.

Dassault Aviation et cortAIx développent une coopération pérenne avec un écosystème de très haut niveau à l'international. Leurs travaux sont réalisés en conformité avec les principes éthiques et règlements nationaux et européens (AI Act).