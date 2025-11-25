 Aller au contenu principal
Dassault Aviation et cortAIx signent un partenariat pour l’aéronautique de défense
information fournie par AOF 25/11/2025 à 17:45

(AOF) - Dassault Aviation et Thales , à travers cortAIx, son accélérateur d’intelligence artificielle (IA), ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d’une IA maîtrisée et supervisée pour l’aéronautique de défense. Ce partenariat a été signé le 18 novembre par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, PDG de Thales. L’annonce en a été faite ce mardi à Paris, au Grand Palais, à l’occasion du Sommet international Adopt AI. Aucun détail financier sur ce partenariat n'a été divulgué.

Ces deux groupes s'associent pour le développement de solutions d'IA souveraines. Celles-ci couvrent les fonctions pour les aéronefs habités ou non, pour l'observation, l'analyse de la situation, la prise de décision, la planification et la maîtrise de l'action lors des opérations militaires.

Dassault Aviation et cortAIx développent une coopération pérenne avec un écosystème de très haut niveau à l'international. Leurs travaux sont réalisés en conformité avec les principes éthiques et règlements nationaux et européens (AI Act).

Défense

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

