Dassault Aviation: dévisse de -8% à 264E, plombé par impôts information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation dévisse de -8% vers 264E (-10% en une semaine, retracement du plancher du 7 avril), plombé par une hausse d'impôts exceptionnelle ('surtaxe d'impôts' liée aux déficits) de 67 millions E qui ampute le bénéfice de -30%, malgré la livraison de 40 Falcon et 25 'Rafale'.

Le prochain support se dessine vers 258E, puis 247,4E (ex-'gap' du 28 février)





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 265,2000 EUR Euronext Paris -7,34%