Dassault Aviation : Communiqué Financier Résultats du 1er semestre 2025

RÉSULTATS DASSAULT AVIATION

DONNÉES CONSOLIDÉES

1 er semestre 2025 1 er semestre 2024 Prises de commandes 8 075 M€







26 Rafale Export



8 Falcon 5 134 M€









18 Rafale Export



11 Falcon Chiffre d'affaires ajusté 2 847 M€







7 Rafale



dont 4 Export et 3 France



12 F alcon 2 538 M€









6 Rafale France









12 Falcon au 30 juin 2025 au 31 décembre 2024 Carnet de commandes 48 290 M€







239 Rafale



dont 186 Export et 53 France



75 Falcon 43 224 M€









220 Rafale



dont 164 Export et 56 France



79 Falcon 1 er semestre 2025 1 er semestre 2024 Résultat opérationnel ajusté



Marge opérationnelle ajustée 180 M€



6,3% du chiffre d’affaires 170 M€



6,7% du chiffre d’affaires Recherche et développement autofinancés 182 M€ 200 M€ Résultat net ajusté



Marge nette ajustée 386 M€



13,6% du chiffre d’affaires 442 M€



17,4% du chiffre d’affaires au 30 juin 2025 au 31 décembre 2024 Trésorerie disponible 9 547 M€ 8 434 M€ Effectif inscrit 14 682 14 589

N.B. :

Dassault Aviation comptabilise l’intégralité des contrats Rafale Export (y compris les parts Thales et Safran),

Le résultat net du 1 er semestre 2025 comprend la surtaxe d’impôts en France de 67 millions d’euros.

Principaux agrégats en normes IFRS (cf. tableaux de passage en annexe)

Chiffre d'affaires consolidé 2 854 M€ 2 538 M€ Résultat opérationnel consolidé 186 M€ 169 M€ Résultat net consolidé 334 M€ 476 M€

Saint-Cloud, le 22 juillet 2025 - Le Conseil d'administration, réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Éric Trappier, a arrêté les comptes du 1 er semestre 2025. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes qui ont formulé une conclusion sans réserve.

À l’issue du conseil d’administration, Monsieur Éric Trappier a déclaré :

« Le succès commercial du Rafale se renforce, avec la signature et l’entrée en vigueur au 1 er semestre du contrat d’acquisition par l'Inde de 26 Rafale Marine pour équiper la marine indienne. L’Inde sera le premier utilisateur de Rafale Marine en dehors de la France. Depuis le début du programme, 533 Rafale ont été commandés dont 323 à l’Export.

Le carnet de commandes établit un nouveau record au 30 juin 2025, à 48,3 milliards d’euros (dont 314 avions : 186 Rafale Export, 53 Rafale France et 75 Falcon).

Le chiffre d’affaires du 1 er semestre s’élève à 2,8 milliards d’euros, en hausse de 12% par rapport au 1 er semestre 2024. 7 Rafale (4 Rafale à l’Export, 3 Rafale à la France) et 12 Falcon ont été livrés. Le résultat opérationnel progresse de 6% par rapport au 1 er semestre 2024 pour s’établir à 180 millions d’euros. Le résultat net du 1 er semestre est de 386 millions d’euros, en baisse de 56 millions d’euros par rapport au 1 er semestre 2024. Ce résultat net comprend la surtaxe d’impôts en France de 67 millions d’euros.

Les contextes militaires et budgétaires créent de l’incertitude sur l’activité et les résultats.

En ce qui concerne les droits de douane, Dassault Aviation est en attente du résultat final des négociations entre les États-Unis et l’Europe dont l’issue impacterait notre activité Falcon.

Ce semestre aura été marqué par :

la livraison de 7 Rafale (4 Rafale à l’Export, 3 Rafale à la France) et 12 Falcon,

la signature le 28 avril 2025 et l’entrée en vigueur le 7 mai 2025, du contrat d’acquisition par l'Inde de 26 Rafale Marine pour équiper la marine indienne,

la commande de 8 Falcon,

la poursuite des développements du Rafale et la notification de la levée de risque du standard F5,

dans le cadre du Make in India , Dassault Aviation, au travers de la joint-venture DRAL, met en place la 1 ère chaine d’assemblage final Falcon 2000 hors de France.

Le 55 ème Salon du Bourget a de nouveau démontré sa capacité à rassembler la filière aéronautique et spatiale, avec un taux de participation record (plus de 300 000 visiteurs). Il a été l’occasion de rencontres et d’échanges avec les institutionnels, les délégations étrangères, les clients Falcon et les partenaires. La popularité de nos avions a été illustrée par le succès des démonstrations du Rafale et du Falcon 6X en vol. Le Rafale et l’UCAS ont été les vedettes sur le statique, renforcés par la présentation dans le Battle Lab des enjeux futurs du combat collaboratif. Le Space Hub était également à l’honneur avec la présentation de l’avion spatial VORTEX. L’Avion des Métiers a été très actif ; il a permis la découverte des différents métiers et formations de l’aéronautique, du spatial et de la défense.

La guidance 2025 est inchangée : chiffre d’affaires 2025 en hausse par rapport à celui de 2024 classe 6,5 milliards d’euros (dont la livraison de 40 Falcon et 25 Rafale).

Cette guidance pour 2025 ne prend pas en compte de droits de douane aux États-Unis et des contre-mesures européennes éventuelles. »

Éric TRAPPIER, Président-Directeur Général de Dassault Aviation

1. Prises de commandes consolidées

Les prises de commandes du 1 er semestre 2025 sont de 8 075 millions d’euros contre 5 134 millions d’euros au 1 er semestre 2024. La part des prises de commandes à l ’Export est de 96% .

Leur évolution est la suivante, en millions d'euros :

S1 2025 % S1 2024 % Défense 7 172 89% 4 095 80% Défense Export 6 897 3 871 Défense France 275 224 Falcon 903 11% 1 039 20% Total prises de commandes consolidées 8 075 5 134 % Export 96% 96%

Les prises de commandes sont intégralement constituées de commandes fermes.

Programmes Défense

Les prises de commandes Défense du 1 er semestre 2025 s’élèvent à 7 172 millions d’euros contre 4 095 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

La part Défense Export s’élève à 6 897 millions d’euros au 1 er semestre 2025 contre 3 871 millions d’euros au 1 er semestre 2024. Dassault Aviation a notamment enregistré une commande de 26 Rafale Marine par l’Inde .

La part Défense France s’établit à 275 millions d’euros au 1 er semestre 2025, contre 224 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

Programmes Falcon

Au cours du 1 er semestre 2025, 8 commandes Falcon ont été enregistrées contre 11 commandes au 1 er semestre 2024. Le montant des prises de commandes Falcon s’élève à 903 millions d’euros au 1 er semestre contre 1 039 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

2. Chiffre d'affaires CONSOLIDé ajusté

Le chiffre d'affaires consolidé ajusté du 1 er semestre 2025 est de 2 847 millions d’euros contre 2 538 millions d’euros au 1 er semestre 2024. La part du chiffre d’affaires à l’Export est de 71% au 1 er semestre 2025.

L'évolution du chiffre d'affaires est la suivante, en millions d'euros :

S1 2025 % S1 2024 % Défense 1 751 62% 1 558 61% Défense Export 949 552 Défense France 802 1 006 Falcon 1 096 38% 980 39% Total chiffre d’affaires consolidé ajusté 2 847 2 538 % Export 71% 59%

Programmes Défense

7 Rafale (4 Export et 3 France) ont été livrés au cours du 1 er semestre 2025 contre 6 Rafale France au 1 er semestre 2024.

Le chiffre d’affaires Défense du 1 er semestre 2025 s’élève à 1 751 millions d’euros contre 1 558 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

La part Défense Export s’élève à 949 millions d’euros au 1 er semestre 2025 contre 552 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

La part Défense France s’élève à 802 millions d’euros au 1 er semestre 2025 contre 1 006 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

Programmes Falcon

12 Falcon ont été livrés au 1 er semestre 2025, comme au 1 er semestre 2024.

Le chiffre d’affaires Falcon du 1 er semestre 2025 s’élève à 1 096 millions d’euros contre 980 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

****

Le « book-to-bill ratio » (prises de commandes / chiffre d’affaires) est de 2,84 au 1 er semestre 2025.

3. Carnet de commandes consolidé

Le carnet de commandes consolidé au 30 juin 2025 (établi en conformité avec la norme IFRS 15) est de 48 290 millions d’euros, contre 43 224 millions d’euros au 31 décembre 2024. Le niveau du carnet de commandes a évolué comme suit :

30.06.2025 % 31.12.2024 % Défense 43 627 90% 38 207 88% Défense Export 35 212 29 265 Défense France 8 415 8 942 Falcon 4 663 10% 5 017 12% Total carnet de commandes consolidé 48 290 43 224 % Export 80% 76%

Le carnet de commandes au 30 juin 2025 est composé comme suit :

Défense Export : 35 212 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 29 265 millions d’euros au 31 décembre 2024. Ce montant comprend principalement 186 Rafale neufs contre 164 Rafale neufs au 31 décembre 2024.

Défense France : 8 415 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 8 942 millions d’euros au 31 décembre 2024. Ce montant comprend en particulier 53 Rafale , les contrats de MCO Rafale (Ravel), Mirage 2000 (Balzac), ATL2 (OCEAN), AlphaJet (AlphaCare), le SCAF et le standard F4 du Rafale.

Falcon : 4 663 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 5 017 millions d’euros au 31 décembre 2024. Il comprend notamment 75 Falcon contre 79 au 31 décembre 2024.

4. Résultats consolidés ajustés

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel consolidé ajusté du 1 er semestre 2025 est de 180 millions d’euros contre 170 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

Les frais de recherche et développement du 1 er semestre 2025, portant principalement sur le Falcon 10X, s’établissent à 182 millions d’euros contre 200 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

La marge opérationnelle consolidée s’établit à 6,3% contre 6,7% au 1 er semestre 2024.

Le taux de couverture du 1 er semestre 2025 est de 1,13 $/€ contre 1,14 $/€, au 1 er semestre 2024.

Résultat financier ajusté

Le résultat financier consolidé ajusté du 1 er semestre 2025 est de 77 millions d’euros contre 106 millions d’euros à la même période l’an passé, en baisse notamment sous l’effet de la hausse de la composante de financement.

Résultat net ajusté

Le résultat net consolidé ajusté du 1 er semestre 2025 est de 386 millions d’euros contre 442 millions d’euros au 1 er semestre 2024. Le résultat net du 1 er semestre 2025 comprend la surtaxe d’impôts en France de 67 millions d’euros.

La contribution de Thales dans le résultat net de Dassault Aviation est de 234 millions d’euros contre 231 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

La marge nette consolidée ajustée s’établit ainsi à 13,6% au 1 er semestre 2025 contre 17,4% au 1 er semestre 2024.

Le résultat net consolidé ajusté par action du 1 er semestre 2025 s’établit à 4,94 € contre 5,62 € au 1 er semestre 2024.

5. Résultats consolidés – en données IFRS

Résultat opérationnel consolidé (IFRS)

Le résultat opérationnel consolidé du 1 er semestre 2025 est de 186 millions d’euros contre 169 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

Les frais de recherche et développement du 1 er semestre 2025, portant principalement sur le Falcon 10X, s’établissent à 182 millions d’euros contre 200 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

La marge opérationnelle consolidée s’établit à 6,5% contre 6,7% au 1 er semestre 2024.

Résultat financier consolidé (IFRS)

Le résultat financier consolidé du 1 er semestre 2025 est de 78 millions d’euros contre 102 millions d’euros au 1 er semestre 2024, en baisse notamment sous l’effet de la hausse de la composante de financement.

Résultat net consolidé (IFRS)

Le résultat net consolidé du 1 er semestre 2025 est de 334 millions d’euros contre 476 millions d’euros au 1 er semestre 2024. Le résultat net du 1 er semestre 2025 comprend la surtaxe d’impôts en France de 67 millions d’euros.

La contribution de Thales dans le résultat net de Dassault Aviation est de 177 millions d’euros contre 269 millions d’euros au 1 er semestre 2024.

La marge nette consolidée s’établit ainsi à 11,7% au 1 er semestre 2025 contre 18,8% au 1 er semestre 2024.

Le résultat net consolidé par action du 1 er semestre 2025 s’établit à 4,28 € contre 6,06 € au 1 er semestre 2024.

6. Trésorerie disponible

Dassault Aviation utilise un indicateur propre appelé « trésorerie disponible » qui reflète le montant des liquidités totales dont dispose Dassault Aviation, déduction faite des dettes financières ; il reprend les postes du bilan suivants : trésorerie et équivalents de trésorerie, actifs financiers courants (à leur valeur de marché) et les dettes financières, à l’exception des dettes de location. Le calcul de cet indicateur est détaillé au sein des états financiers consolidés (note 7 des comptes semestriels consolidés condensés).

La trésorerie disponible de Dassault Aviation s’élève à 9 547 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 8 434 millions d’euros au 31 décembre 2024. Cette hausse s’explique essentiellement par les acomptes reçus sur commandes Rafale Export.

7. Bilan consolidé - en données IFRS

Le total des capitaux propres s’établit à 6 185 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 6 332 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Les emprunts et dettes financières s’établissent à 204 millions d’euros au 30 juin 2025 contre 238 millions d’euros au 31 décembre 2024. Ils comprennent la participation des salariés placée en compte courant bloqué pour 25 millions d’euros et les dettes de location comptabilisées pour 179 millions d’euros.

Les stocks et en-cours ont augmenté de 903 millions d’euros et s’établissent à 7 627 millions d’euros au 30 juin 2025.

Les acomptes reçus sur commandes nets des acomptes versés sont de 13 956 millions d’euros, en hausse de 2 325 millions d’euros.

La valeur de marché des instruments financiers dérivés s’établit à 73 millions d’euros au 30 juin 2025 contre -100 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Cet avis financier peut contenir des déclarations de nature prospective qui constituent des objectifs et ne sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le rapport d’activité de la Société .

ANNEXE

1. Définition des indicateurs alternatifs de performance

Pour refléter les performances économiques réelles consolidées et permettre leur suivi et leur comparabilité, Dassault Aviation présente un compte de résultat ajusté :

du résultat de change associé à l’exercice des instruments de couverture non éligibles à la comptabilité de couverture au sens des normes IFRS. Ce résultat, présenté en résultat financier dans les comptes consolidés, est reclassé en chiffre d’affaires et donc en résultat opérationnel au sein du compte de résultat ajusté,

de la valorisation des instruments dérivés de change non éligibles à la comptabilité de couverture, en neutralisant la variation de juste valeur de ces instruments (considérant que le résultat de couverture ne doit impacter le résultat que lors de l’échéance des flux commerciaux), à l’exception des dérivés affectés à la couverture des positions bilancielles dont la variation de juste valeur est présentée en résultat opérationnel,

de l’amortissement des actifs évalués dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition (regroupements d’entreprises), dit « PPA » ( Purchase Price Allocation ),

des ajustements pratiqués par Thales dans sa communication financière.

Dassault Aviation présente également l’indicateur « trésorerie disponible » qui reflète le montant des liquidités totales, déduction faite des dettes financières. Il reprend les postes du bilan suivants :

trésorerie et équivalents de trésorerie,

autres actifs financiers courants,

dettes financières, à l’exception des dettes de location.

Le calcul de cet indicateur est détaillé au sein des états financiers consolidés condensés (cf. note 7).

Il est rappelé que seuls les états financiers consolidés font l’objet d’un audit des Commissaires aux Comptes. Les données financières ajustées font l’objet de travaux de vérification au titre de la lecture d’ensemble des informations données dans le rapport financier semestriel.

2. Impact des ajustements

L’incidence sur le 1 er semestre 2025 des ajustements sur les agrégats du compte de résultat est présentée ci-dessous :

(en milliers d’euros) Compte de résultat consolidé



S1 2025 Dérivés de change PPA Ajustements pratiqués par Thales Compte de résultat ajusté

S1 2025 Résultat de change Variation de juste valeur Chiffre d’affaires 2 853 603 -6 383 2 847 220 Résultat opérationnel 185 692 -6 383 970 180 279 Résultat financier 78 327 6 383 - 7 892 76 818 Résultat des sociétés mises en équivalence 185 212 56 733 241 945 Impôts sur les résultats -114 793 2 038 -167 -112 922 Résultat net 334 438 -5 854 803 56 733 386 120 Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société Mère 334 438 -5 854 803 56 733 386 120 Résultat net par action (en euros) 4,28 4,94

L’incidence sur le 1 er semestre 2024 des ajustements sur les agrégats du compte de résultat est présentée ci-dessous :

(en milliers d’euros) Compte de résultat consolidé



S1 2024 Dérivés de change PPA Ajustements pratiqués par Thales Compte de résultat ajusté

S1 2024 Résultat de change Variation de juste valeur Chiffre d’affaires 2 538 156 2 538 156 Résultat opérationnel 168 980 1 059 170 039 Résultat financier 101 942 4 418 106 360 Résultat des sociétés mises en équivalence 274 719 1 977 -40 417 236 279 Impôts sur les résultats -69 444 -1 141 -187 -70 772 Résultat net 476 197 3 277 2 849 -40 417 441 906 Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société Mère 476 197 3 277 2 849 -40 417 441 906 Résultat net par action (en euros) 6,06 5,62

