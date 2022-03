Dassault Aviation : Communiqué de mise à disposition de la version intégrale du Rapport Financier Annuel 2021

Communiqué de mise à di sposition de la version intégrale

du Rapport Fina ncier Annuel 2021

La société Dassault Aviation annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers la version intégrale de son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2021, y compris au format ESEF.

Le Rapport Financier Annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.dassault-aviation.com dans les rubriques « Finance / Information réglementée / 2022 » et « Finance / Publications / Publications 2022 ».

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

