Dassault Aviation: bondit vers 310E, vise son record absolu information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation bondit de +2,4% vers 310E et renoue avec ses niveaux du 9 juin: après avoir comblé le 'gap' des 314,4E du 6 juin, l'avionneur visera 322E (ex-zénith du 2 juin) puis le retracement de son record absolu des 330E du 5 mai dernier.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 308,800 EUR Euronext Paris +1,98%