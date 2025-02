Dassault Aviation: bondit vers 233E, nouveau record absolu information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 14:59









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation bondit vers 233E, effaçant l'ultime résistance des 220E pour établir un nouveau record absolu... et s'ouvrir -au delà de la résistance oblique long terme des 230E- le chemin des 350E.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 233,00 EUR Euronext Paris +6,49%