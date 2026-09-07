Dassault Aviation annule 519 137 actions propres et réduit son capital

Le constructeur aéronautique ramène son capital social à 61,75 MEUR après l'annulation de titres représentant 0,67% du capital.

Dassault Aviation annonce la réduction de son capital par l'annulation de 519 137 actions propres détenues au nominatif, avec effet au 7 septembre 2026. L'opération avait été décidée par le conseil d'administration le 22 juillet, sur autorisation de l'Assemblée générale mixte du 13 mai 2026.

Le groupe précise que les données relatives aux droits de vote, au nombre d'actions et à la structure de l'actionnariat seront mises à jour en conséquence sur son site internet.

Le titre Dassault Aviation a conclu la séance sur un repli de 0,72%, autour des 275 euros.