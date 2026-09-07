 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dassault Aviation annule 519 137 actions propres et réduit son capital
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 18:02
Ajouter Boursorama à vos sources

Le constructeur aéronautique ramène son capital social à 61,75 MEUR après l'annulation de titres représentant 0,67% du capital.

Dassault Aviation annonce la réduction de son capital par l'annulation de 519 137 actions propres détenues au nominatif, avec effet au 7 septembre 2026. L'opération avait été décidée par le conseil d'administration le 22 juillet, sur autorisation de l'Assemblée générale mixte du 13 mai 2026.

Le groupe précise que les données relatives aux droits de vote, au nombre d'actions et à la structure de l'actionnariat seront mises à jour en conséquence sur son site internet.

Le titre Dassault Aviation a conclu la séance sur un repli de 0,72%, autour des 275 euros.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
275,400 EUR Euronext Paris -0,72%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
143,35 +11,73%
CAC 40
8 306,15 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,668 +12,84%
Pétrole Brent
97,18 +1,31%
BIOPHYTIS
0,07 -9,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank