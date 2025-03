Dassault Aviation: annulation de près de 200.000 actions information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 07:11









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation indique que son conseil d'administration a décidé de réduire le capital de la société par voie d'annulation de 198.527 actions propres détenues au nominatif, représentant 0,25% de son capital social.



Cette réduction de capital a pris effet le 7 mars et le capital social de Dassault Aviation se trouve désormais divisé en 78.397.034 actions, entièrement libérées. Cette opération n'a pas d'impact significatif sur l'actionnariat du constructeur aéronautique.





