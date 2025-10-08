Dassault Aviation a livré son 300e Rafale
08/10/2025
Placé sous la maîtrise d'ouvrage de la DGA et sous la maîtrise d'oeuvre de Dassault Aviation, le programme Rafale fédère 400 entreprises françaises. Les premières unités ont été opérationnelles pour la France en 2004 et les livraisons export ont commencé en 2015.
Le constructeur aéronautique ajoute qu'à ce jour, 533 Rafale ont été commandés fermes par la France et huit pays clients export. 233 exemplaires restent donc à livrer, avec des cadences de production qui sont prévues pour augmenter jusqu'à 4 appareils par mois.
