Dassault Aviation: +20%, nouveau record à 293E information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation explose de +20%, un véritable 'krach haussier' pour établir un nouveau record à 293E, soit +45% depuis le 1er janvier et +55% en 1 an.

Parti de 161E le 23 juillet 2024, le titre pourrait rapidement doubler au rythme actuel, pour atteindre 322E avant la fin du 1er trimestre.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 283,40 EUR Euronext Paris +15,02%