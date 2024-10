Darwin nomme une gérante de fonds

Elle a débuté sa carrière en 2019 chez Advenis en tant que gérante junior, se spécialisant dans la gestion et la valorisation des actifs immobiliers. En 2023, elle rejoint ETXEA Capital en tant que gérante de fonds, contribuant à sa structuration, son développement ainsi qu'à celui de son fonds.

(AOF) - Darwin a annoncé la nomination de Marine Fouré en tant que gérante de fonds. Elle est responsable de la structuration, du suivi et de la performance des fonds, ainsi que de l’asset management (gestion d'actifs). Marine Fouré assurera également le suivi des labels environnementaux des fonds et jouera un rôle clé dans le processus d'acquisition de nouveaux actifs pour renforcer le portefeuille de la société de gestion de portefeuille immobilier.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.