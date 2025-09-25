 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dario Health fait l'objet d'un examen stratégique après de multiples demandes de renseignements
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société de santé numérique Dario Health DRIO.O augmentent de 7,8 % à 10,5 $ avant l'ouverture du marché

** Le conseil d'administration de DRIO forme un comité spécial d'administratrices indépendantes pour évaluer les options après de multiples manifestations d'intérêt non sollicitées

** La société indique que les voies potentielles comprennent la vente, la fusion, le regroupement stratégique d'entreprises ou la poursuite de l'exécution autonome.

** La société indique que le conseil d'administration n'a pas encore fixé de calendrier pour les décisions et qu'il n'y a aucune garantie qu'une transaction aura lieu

** À la dernière clôture, l'action DRIO était en baisse de 39 % depuis le début de l'année.

