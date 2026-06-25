Darden Restaurants recule après avoir annoncé des prévisions de bénéfice annuel inférieures aux estimations

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25 juin - ** L'action de Darden Restaurants DRI.N a reculé de 3 % à 208,99 dollars avant l'ouverture du marché

** La société mère d’Olive Garden prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, la hausse des coûts des intrants et l’augmentation des dépenses marketing ayant pesé sur les marges dans un contexte de pression inflationniste persistante

** DRI indique s'attendre à un BPA annuel issu des activités poursuivies compris entre 11,10 $ et 11,35 $; les analystes tablaient en moyenne sur 11,40 $ par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 3,72 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 3,73 milliards de dollars

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre provenant des activités poursuivies, à 3,66 dollars par action, a dépassé les estimations de 3,63 dollars par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 16 % depuis le début de l'année