Darden Restaurants, la société mère d'Olive Garden, prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la hausse des coûts

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Darden Restaurants DRI.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street et a fait état d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes, la hausse des coûts des intrants et l'augmentation des dépenses marketing ayant pesé sur les marges dans un contexte de pressions inflationnistes persistantes.

L'action de la société mère d'Olive Garden a reculé d'environ 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Bien que les chaînes de restaurants proposent des formules repas à prix avantageux, les consommateurs américains réduisent leurs sorties au restaurant et préfèrent manger chez eux, ce qui pèse sur les ventes. Pour stimuler la demande, Darden a également lancé des menus plus légers à moins de 15 dollars, destinés aux clients recherchant des portions plus modestes dans un contexte d’adoption rapide des médicaments amaigrissants.

La société, qui détient également les chaînes de restaurants Cheddar's Scratch Kitchen et Chuy's, entre autres, table désormais sur un bénéfice annuel par action issu des activités poursuivies compris entre 11,10 et 11,35 dollars, soit un niveau inférieur aux prévisions de 11,40 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit une croissance du chiffre d’affaires annuel à périmètre constant comprise entre 2,5% et 3,5%, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s’établissaient à 2,81%.

Darden a annoncé un chiffre d'affaires global de 3,72 milliards de dollars pour le quatrième trimestre clos le 31 mai, en deçà des prévisions des analystes qui s'élevaient à 3,73 milliards de dollars.

Le total de ses coûts et charges d'exploitation a augmenté de 10,7% au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,20 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires de LongHorn Steakhouse, sa principale source de revenus, a progressé de 9,5% par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice ajusté de Darden provenant des activités poursuivies s’est établi à 3,66 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 3,63 dollars par action.