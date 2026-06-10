Danuta Gray cooptée au conseil d'administration de Lloyds Banking

Lloyds Banking Group annonce la nomination de Danuta Gray en tant qu'administratrice non exécutive du groupe et membre de son comité de responsabilité sociale des entreprises, ainsi qu'en tant que présidente et administratrice non exécutive de Scottish Widows Group, à compter du 1er juillet 2026.

Actuellement présidente de Croda International, ainsi qu'administratrice non exécutive et présidente du comité des rémunérations de Burberry, Danuta Gray possède une solide expérience au sein de conseils d'administration dans les secteurs des services financiers et de l'assurance.

Elle a présidé Direct Line Insurance Group de 2020 à 2025 et a été administratrice non exécutive d'Aldermore Bank de 2014 à 2021, notamment en qualité d'administratrice indépendante principale et de présidente par intérim. Danuta Gray a également été présidente et administratrice non exécutive de St Modwen Properties.

Avant d'exercer des fonctions d'administratrice non exécutive, elle a occupé des postes de direction dans le secteur des télécommunications, où elle a notamment été directrice générale de Telefonica O2 Ireland et membre du conseil d'administration d'O2.