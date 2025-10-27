Danske Bank lance un fonds sur la défense et la sécurité

La banque danoise Danske Bank lance un fonds actions sur le secteur de la défense en Europe et en Amérique du Nord, appelé Danske Invest Defense & Security. Le fonds, conçu pour les particuliers, sera investi dans des entreprises des pays de l’Otan, en mettant l’accent sur l’industrie de la défense. Une petite partie du portefeuille sera dédiée aux technologies et services liés à la sécurité.

Plus précisément, le portefeuille cible 85?% d’investissements dans la défense et 15?% dans la sécurité?; et 60?% d’investissements en Amérique du Nord et 40?% en Europe.

En associant actions européennes et nord-américaines, le fonds cherche à atteindre un niveau élevé de diversification, difficile à obtenir avec les seules actions européennes. « Nous surpondérons les actions européennes dans le portefeuille par rapport à leur pondération sur le marché. Cependant, les États-Unis abritent encore bon nombre des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la défense, qui jouent un rôle important dans la défense européenne et devraient continuer à le faire pendant longtemps », explique Thomas Gade, responsable quant & overlay chez Danske Bank Asset Management, en charge des investissements du nouveau fonds.

Mégatendance

Il ne s’agit ni d’un fonds indiciel traditionnel, ni d’un fonds géré activement. « La composition des investissements du fonds suit des paramètres prédéfinis qui, entre autres, favorisent les entreprises tirant une part importante de leurs revenus de l’industrie de la défense. Ces entreprises dominent le portefeuille, et l’approche quantitative garantit une exposition plus marquée au thème de la défense. Dans le même temps, les paramètres prédéfinis contribuent à maintenir les coûts à un niveau bas pour les investisseurs », explique encore Thomas Gade.

Bien que la défense soit déjà un thème populaire sur les marchés financiers, Thomas Otbo, directeur des investissements de Deutsche Bank Asset Management, estime qu’il n’a jamais été aussi pertinent, comme l’illustrent récemment les survols de drones étrangers au Danemark et dans d’autres pays européens. Cependant, le nouveau fonds n’est pas lancé dans une optique de gains à court terme.

« Nous ne lançons pas ce fonds en fonction d’attentes de rendement à court terme, mais parce que nous pensons que la défense et la sécurité sont des thèmes géopolitiques qui resteront au centre de l’attention pendant de nombreuses années et offrent un potentiel attractif à long terme. (…) Nous considérons cela comme une mégatendance », déclare Thomas Otbo.