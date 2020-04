Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dans son bras de fer avec Amber, Arnaud Lagardère rallie des soutiens Reuters • 16/04/2020 à 19:43









(Actualisé avec rapport d'ISS) PARIS, 16 avril (Reuters) - L'action du groupe Lagardère LAGA.PA s'est envolée de près de 13% jeudi, dopée par des prises de participation de plusieurs figures du capitalisme français en soutien de son dirigeant Arnaud Lagardère face à l'offensive du fonds Amber Capital. Depuis plus de quatre ans, le fonds britannique, devenu premier actionnaire de Lagardère avec 16,4% du capital, dénonce la gestion et les performances boursières du groupe présent dans l'édition, les boutiques d'aéroport et les médias et réclame l'abandon de sa gestion en commandite. Le fonds activiste a durci son offensive en réclamant le renouvellement total du conseil surveillance lors de la prochaine assemblée générale du groupe le 5 mai. A quelques semaines de cette échéance, Marc Ladreit de Lacharrière via sa holding Fimalac, et Vincent Bolloré, premier actionnaire de Vivendi VIV.PA via son groupe familial Bolloré BOLL.PA , sont entrés au capital de Lagardère, a-t-on appris d'une source au fait du dossier, confirmant une information du journal Les Echos. Ces participations étant inférieures à 5%, elles n'ont pas fait l'objet de déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers. "Il s'agit d'un signal amical de soutien", a expliqué la source. L'action de Lagardère a terminé la séance en hausse de 12,57% à 17,11 euros. L'entourage de Vincent Bolloré et Fimalac n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter ces informations. Lagardère n'a pas commenté publiquement ces informations. UNE PARTIE DES CANDIDATS D'AMBER ENDOSSÉS PAR ISS Dans ce bras de fer, Amber Capital a vu une partie de ses résolutions en vue de l'AG du 5 mai obtenir le soutien de l'influente agence de recommandation aux actionnaires ISS. Dans un rapport, ISS recommande aux actionnaires de voter en faveur du remplacement de cinq membres du conseil de Lagardère, dont son président, par cinq candidats présentés par Amber. L'agence ne va pas toutefois jusqu'à recommander un renouvellement total du conseil comme prôné par Amber. "Un conseil renouvelé constituerait un meilleur forum pour discuter des enjeux clefs évoqués" par Amber, écrit ISS, évoquant la stratégie de l'entreprise, la rémunération de ses dirigeants, la possible conversion de la commandite en une société française classique, la structure de coûts ainsi que le devenir du gérant commandité, Arnaud Lagardère, dont le mandat se termine en 2021. Avec la hausse de jeudi, la plus forte de l'indice SBF 120 .SBF120 , le titre Lagardère a porté à plus de 100% son rebond depuis le plus bas historique touché le 17 mars dernier à 8,14 euros. La hausse du mois écoulé a permis au groupe de repasser le seuil des deux milliards d'euros de capitalisation boursière. Mais il accuse encore un repli de près de 13% depuis le début de l'année et de plus de 32% sur un an. Et il évolue en dessous du niveau auquel il s'échangeait en mars 2003, au moment du décès de Jean-Luc Lagardère. Sur la même période, le SBF 120 parisien a progressé de plus de 60%. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article des Echos https://bit.ly/2VBEBA7 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Gwénaëlle Barzic, Marc Angrand et Mathieu Rosemain, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +3.42% LAGARDERE Euronext Paris +0.82% SBF 120 Euronext Paris +3.67% VIVENDI Euronext Paris +5.21%