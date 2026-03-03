Dans quelle mesure les marques de luxe sont-elles vulnérables au conflit du Moyen-Orient ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La crise au Moyen-Orient accroît la pression sur le secteur du luxe, qui a déjà du mal à émerger d'un ralentissement de la demande, des groupes tels que Richemont CFR.S et Zegna JN0.F étant considérés comme les plus exposés.

Les attaques israéliennes et américaines contre l'Iran et la réponse de Téhéran ont entraîné la fermeture de l'espace aérien dans certaines parties du Moyen-Orient et la fermeture d'aéroports clés tels que Dubaï et Doha, ce qui a perturbé les affaires et les voyages.

QUELLE EST LA TAILLE DU MARCHÉ DU LUXE AU MOYEN-ORIENT?

Le Moyen-Orient représente environ 5 à 6 % des ventes mondiales de produits de luxe, selon les estimations de Morgan Stanley et de Bank of America, la plupart des achats étant effectués par des touristes, en particulier en provenance de Russie, d'Arabie saoudite, de Chine et d'Inde.

Les Émirats arabes unis représentent environ la moitié des revenus régionaux du secteur, la plupart des transactions étant concentrées à Dubaï, selon Morgan Stanley.

Lundi, de nombreux magasins de Dubaï et d'autres grands centres commerciaux du Moyen-Orient étaient fermés ou fonctionnaient avec un personnel réduit.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Alors que les entreprises du secteur du luxe s'efforcent de se remettre d'un ralentissement qui dure depuis deux ans, les investisseurs espèrent que les ventes au Moyen-Orient - un rare point positif pour le secteur l'année dernière - pourront aider à relancer l'industrie, alors que la reprise en Chine reste faible et que les risques de tarifs douaniers américains ajoutent à l'incertitude.

Selon les analystes de Morgan Stanley, la crise pourrait également affecter ce que l'on appelle la "ruée du Ramadan", c'est-à-dire les résidents aisés du Golfe qui se rendent en Europe et ailleurs pour y faire des achats pendant le mois du Ramadan.

QUELLES SONT LES MARQUES LES PLUS EXPOSÉES?

Richemont, propriétaire de Cartier, et l'Italien Zegna sont les plus exposés, chacun réalisant environ 9 % de ses ventes totales au Moyen-Orient, tandis que Burberry BRBY.L est l'une des marques les moins touchées.

COMMENT LES SOCIÉTÉS DE LUXE SE COMPORTENT-ELLES SUR LE MARCHÉ BOURSIER?

L'indice STOXX Europe Luxury 10 .STXLUXP a chuté d'environ 9 % depuis lundi, soit la plus forte baisse sur deux jours depuis le choc tarifaire d'avril.