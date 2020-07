Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dans le rouge, Exxon prévoit d'importantes réductions de coûts Reuters • 31/07/2020 à 16:57









DANS LE ROUGE, EXXON PRÉVOIT D'IMPORTANTES RÉDUCTIONS DE COÛTS HOUSTON, Texas (Reuters) - Exxon Mobil Corp a publié vendredi au titre du deuxième trimestre une perte de 1,1 milliard de dollars (0,93 milliards d'euros) due à la chute de la demande énergétique provoquée par la mise à l'arrêt de l'économie mondiale en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe a aussi confirmé son intention de procéder à une réduction "significative" des coûts. C'est la première fois depuis 36 ans au moins que la major pétrolière enregistre deux trimestres consécutifs de perte. Contrairement à nombre de ses concurrents, le premier producteur pétrolier américain n'a toutefois inscrit aucune charge de dépréciation sur le trimestre malgré la dégringolade des cours pétroliers déclenchée par la crise sanitaire. Exxon a fait état d'une perte de 1,08 milliard de dollars (0,91 milliards d'euros), soit 26 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 3,13 milliards de dollars (2,65 milliards d'euros), soit 73 cents par action, un an plus tôt. En termes ajustés, la perte ressort à 70 cents par action, sous les attentes de Wall Street (61 cents). Au deuxième trimestre, le groupe a produit 3,6 millions de barils équivalent pétrole par jour, en baisse de 7 % par rapport à l'année précédente. La pandémie "a eu un impact significatif sur nos résultats financiers du deuxième trimestre avec une baisse des prix, des marges et des volumes de ventes", a déclaré le directeur général du groupe pétrolier Darren Woods. Exxon se prépare à annoncer de suppressions de postes et des réductions de coûts, alors qu'il se bat pour maintenir son dividende de 8%, selon des personnes connaissant bien le groupe. Exxon a dit vendredi évaluer "l'ensemble de ses divisions, pays par pays". Le titre cède 1% plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street. L'action a perdu la moitié de sa valeur depuis la nomination de Woods en 2017. (Jennifer Hiller, avec Arathy S Nair à Bangalore, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE -1.24%