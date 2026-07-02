Dans le désert de Mojave, la start-up JetZero développe un avion innovant pour concurrencer Airbus et Boeing

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* JetZero espère que sa conception « blended-wing » permettra de réduire la consommation de carburant de 50 %

* L'entreprise californienne prévoit de faire voler un prototype grandeur nature d'ici fin 2027

* L'armée de l'air américaine a sélectionné JetZero pour un projet de démonstrateur d'une valeur de 235 millions de dollars

* JetZero espère produire ses premiers avions commerciaux en 2030

par Joe Brock

Au cœur d'un immense hangar situé dans le désert de Mojave, JetZero construit un prototype grandeur nature de ce qui pourrait devenir un avion de plus de 200 places, un segment de marché lucratif qui devrait être au cœur des futures stratégies d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N . Cet avion d’essai, qui devrait effectuer son premier vol d’ici la fin de l’année prochaine, marque une étape décisive dans le projet ambitieux de cette start-up californienne: construire le premier avion de ligne à ailes intégrées, dans lequel le fuselage et les ailes ne font qu’une seule surface portante. Selon l’entreprise, cette conception en forme de raie manta pourrait réduire la consommation de carburant de près de moitié et a déjà suscité l’intérêt et attiré des investissements de la part de United Airlines UAL.O et d’Alaska Airlines ALK.N . Le prototype, financé en partie par l’armée de l’air américaine, est construit pour JetZero par Scaled Composites, un développeur aéronautique appartenant à Northrop Grumman NOC.N , et utilise les mêmes moteurs Pratt & Whitney RTX.N que ceux qui équipent le Boeing 757. Un premier vol réussi pourrait débloquer de nouveaux investissements, permettant à JetZero de développer des avions de ligne dont la première production est prévue à partir de 2030 sur son nouveau site de fabrication à Greensboro, en Caroline du Nord, bien que cela dépende du calendrier de certification de cette conception novatrice.

Cette conception pourrait également être adaptée au transport militaire ou au ravitaillement en vol. « Personne n’a jamais fait cela auparavant », a déclaré à Reuters Tom O’Leary, directeur général de JetZero, à propos de la construction du premier démonstrateur à aile fusionnée en taille réelle, un concept sur lequel la Nasa mène des recherches depuis des décennies et que Boeing a failli développer à une époque.

« Nous nous appuyons sur des technologies existantes et sur plus de 30 ans de recherche de la Nasa », a-t-il précisé.

Les détails du démonstrateur sont tenus secrets, mais l’objectif est de démontrer si cette forme peut générer de la portance avec moins de traînée, réduisant ainsi la poussée — et la consommation de carburant — nécessaires en vol de croisière.

Seul le cockpit sera pressurisé, et les réservoirs de carburant seront installés à l’emplacement normalement réservé aux passagers.

D’ÉNORMES OBSTACLES À SURMONTER L’avion Z4 de JetZero visera le « segment intermédiaire du marché », autrefois desservi par les Boeing 757 et 767, avec généralement 200 à 270 sièges sur des liaisons moyen- et long-courriers. La conception de la start-up remplace le fuselage tubulaire conventionnel par une cabine large et plate, ouvrant la voie à de nouvelles configurations de sièges, à des hublots plus grands et à des intérieurs plus modulables, avec de l’espace pour des cuisines et des toilettes reconfigurées. Les moteurs montés au-dessus de la partie arrière visent à réduire le bruit au sol et à améliorer l’efficacité.

Richard Aboulafia, directeur général d’AeroDynamic Advisory, a déclaré que l’équipe de JetZero avait surpris de nombreux acteurs du secteur aérospatial, mais qu’elle se heurtait à des obstacles majeurs: prouver d’abord les gains d’efficacité promis, puis obtenir le financement nécessaire pour transformer un prototype en avion certifié, un processus susceptible de prendre de nombreuses années et de coûter des milliards de dollars.

« C’est prématuré, mais ce n’est pas irrationnel », a-t-il déclaré à propos de la possibilité que des passagers puissent bientôt voyager à bord d’un avion JetZero. « On ne peut pas l’exclure. »

« C'EST RÉEL » Fondée en 2020, la société JetZero a d’abord été accueillie avec un scepticisme généralisé. L’armée de l’air américaine a donné un coup de pouce majeur au projet en août 2023, en sélectionnant JetZero pour un programme de 235 millions de dollars sur quatre ans visant à construire un démonstrateur.

Bjorn Fehrm, ingénieur aéronautique et analyste chez Leeham News, a déclaré que les économies de carburant promises grâce à la forme de l’appareil restaient à prouver et a estimé que cet avion convenait mieux à l’armée de l’air américaine. « Ce type de conception est idéal pour les avions militaires qui ont besoin de furtivité et d’espace pour le fret ou le carburant, mais ne convient pas forcément aussi bien aux avions de ligne », a-t-il déclaré.

Les compagnies aériennes, dont le principal poste de dépenses est le carburant, ont donné un nouvel élan à ce projet en réalisant des investissements et en passant des commandes d’avions, sous réserve que ce concept ambitieux se concrétise. En janvier, JetZero a levé 175 millions de dollars lors d’un tour de table mené par B Capital, avec la participation de United Airlines Ventures, Northrop Grumman et RTX Ventures. L’investissement de United Airlines comprenait une option d’achat portant sur un maximum de 100 appareils et des options pour 100 autres. Un nouveau tour de table est prévu d’ici la fin de l’année, qui pourrait être suivi d’une introduction en bourse d’ici 2028, a déclaré M. O’Leary, alors que la société cherche à surfer sur la vague d’intérêt des investisseurs pour l’innovation aérospatiale, stimulée par l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier, qui a valorisé la société de fusées et d’IA d’Elon Musk à 2 000 milliards de dollars.

« Vous ne trouverez aucun directeur général d’entreprise aérospatiale au monde qui ne songe pas aux marchés boursiers en ce moment, après l’introduction en bourse de SpaceX », a déclaré M. O’Leary.

Il a reconnu que beaucoup dépendait du vol d’essai.

« Une fois que le prototype aura volé… cela ouvrira la voie à un carnet de commandes d’avions, car le secteur aérien se dira: “C’est bien réel.” »