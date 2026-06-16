Dans l'optique de prendre le contrôle de la société brésilienne Raizen, IG4 se tourne vers Moelis et Journey

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luciana Magalhaes

La banque d'investissement indépendante Moelis & Company MC.N et le cabinet de conseil financier Journey Capital, conseillers des créanciers du producteur de sucre et d'éthanol Raizen RAIZ4.SA , ont reçu lundi soir des offres non contraignantes de la société de capital-investissement IG4 visant à acquérir des créances et le contrôle de l'entreprise, selon trois personnes proches du dossier.

Deux d’entre elles ont toutefois souligné qu’un accord était loin d’être acquis, l’une d’elles ajoutant que les créanciers ne devraient pas prendre de décision dans l’immédiat.

L’une des trois sources a déclaré que les créanciers avaient accepté l’offre de Raizen visant à convertir la dette en capital, car il s’agissait de la meilleure alternative disponible, mais qu’ils préféreraient ne pas rester actionnaires.

« Ainsi, le succès de la proposition dépendra à 100 % des conditions proposées par IG4 », a déclaré cette personne.

IG4, Moelis et Journey Capital ont refusé de commenter.

IG4, qui est récemment devenu co-contrôleur du producteur pétrochimique Braskem BRKM3.SA aux côtés du géant pétrolier Petrobras PETR3.SA , cherche à acquérir le contrôle de Raizen, qui vient d’annoncer une restructuration de sa dette de 65 milliards de reais (12,7 milliards de dollars) auprès de créanciers locaux et internationaux, la plus importante restructuration extrajudiciaire jamais enregistrée au Brésil.

Réputé pour chercher à obtenir le contrôle ou le co-contrôle de ses acquisitions, IG4 ne donnera probablement suite à cette offre que s’il parvient à obtenir au moins 50 % plus une des créances restructurées, ont indiqué ces sources.