"Dans l'attente des détails du budget, la BoE maintiendra ses taux inchangés" (AllianzGI)

(AOF) - "Nous pensons que la Banque d'Angleterre maintiendra ses taux inchangés, dans l'attente des détails du budget. D'un point de vue stratégique, nous estimons que les signes d'un possible retournement des perspectives d'inflation au Royaume-Uni et une politique budgétaire probablement restrictive constituent un contexte favorable pour le marché des Gilts", analyse Ranjiv Mann, gérant senior chez AllianzGI, en amont de la réunion de la BoE ce jeudi 6 novembre.

Bien qu'une baisse surprise des taux lors de la prochaine réunion de la Banque d'Angleterre aurait un impact important, AllianzGI souligne que l'événement le plus important pour les perspectives des taux d'intérêt au Royaume-Uni sera le budget du Chancelier à la fin du mois.

"Bien que les dernières nouvelles concernant l'inflation aient été meilleures et effectivement plus modérées que ne l'avait prévu la Banque d'Angleterre, le budget de l'année dernière et l'augmentation du salaire minimum ont eu un impact si important sur la macroéconomie que les arguments en faveur de l'attente semblent solides", conclut Ranjiv Mann, gérant senior chez AllianzGI.