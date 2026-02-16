 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dans des marchés à des sommets mais erratiques, continuer de "s'attendre à l'inattendu"
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 08:37

Après leurs records de la semaine passée, les Bourses européennes devraient ouvrir en légère progression lundi matin dans un marché qui s'annonce plutôt calme en raison de la fermeture de Wall Street pour "Washington's Birthday", ce qui ne signifie pas pour autant que les jours à venir ne seront pas encore agités.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 devrait démarrer la journée sur un gain de 0,2%, le DAX est attendue en hausse de 0,3%, le FTSE 100 avance de 0,1% en préouverture et l'Euro STOXX 50 prend 0,3%.

De solides résultats d'entreprises ainsi que des indicateurs plutôt rassurants en provenant des Etats-Unis étaient venus alimenter, la semaine passée, le "rally" haussier qui porte le marché parisien depuis la mi-janvier, ce qui lui a permis, jeudi dernier, d'inscrire un nouveau plus haut absolu au-delà de 8437 points.

La séance du jour devrait être plus calme qu'au cours des dernières semaines en raison de la fermeture de Wall Street pour le jour férié de " Presidents' Day".

A peine un mois et demi après le début de l'année, les marchés d'actions mondiaux ont déjà traversé plusieurs épisodes successifs de volatilité, liés à des événements comme les tensions sur le Groenland, les turbulences sur les métaux précieux ou les perturbations liées à l'IA.

Conséquence, l'indice VIX CBOE de la volatilité, dit "indice de la peur", est engagé sur une tendance baissière depuis le 1er janvier aux Etats-Unis, une tendance également suivie par son homologue européen, le VSTOXX, qui mesure les errements de l'Euro STOXX 50.

Malgré un calendrier un peu plus allégé, il n'est pas dit que la volatilité reflue au cours des prochains jours.

"Nous sommes face à une dislocation des marchés", observe Christophe Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM,

"Les indices sont proches des records historiques mais certains secteurs connaissent des chutes sans précédent", souligne l'analyste.

"En cause, des craintes exagérées concernant l'IA et beaucoup de spéculation", résume-t-il.

Face à des marchés qui réagissent de façon erratique, les experts de PIMCO conseillaient récemment aux intervenants de continuer à "s'attendre à l'inattendu"

"Les investisseurs ont bénéficié d'un marché haussier durable sur les actions, largement porté par la technologie", rappelle le gérant d'actifs californien.

"Mais à mesure que l'intelligence artificielle bouleverse les secteurs et l'économie dans son ensemble, la volatilité observée récemment sur les marchés actions, en particulier dans les segments liés à la technologie, montre à quel point les perspectives restent incertaines", ajoute-t-il.

"Ce n'est pas une année pour rester immobile en espérant que la volatilité s'estompe", avertit ainsi PMICO.

L'attention va de nouveau se porter sur les résultats de sociétés et sur les indicateurs économiques lors de cette nouvelle semaine, avec l'espoir qu'ils confirment que l'économie se porte toujours plutôt bien.

Les résultats des "tech" maintenant passés, le marché va maintenant scruter les performances des entreprises de l'"économie réelle", telles que l'américain Walmart ou le suisse Nestlé qui publieront leurs comptes cette semaine.

Une longue série de statistiques économiques est également attendue dans la semaine, à commencer par les chiffres de la croissance américaine au 4ème trimestre.

Les indicateurs prévus en Europe cette semaine, comme le ZEW ou les PMI, pourraient aussi confirmer que - malgré les turbulences actuelles - l'économie européenne s'améliore.

Le risque politique pourrait aussi s'inviter sur le devant de la scène et accentuer la fébrilité des marchés, avec une potentielle décision de la Cour Suprême américaine sur la légalité des taxes douanières même si celle-ci pourrait, comme comme au mois de janvier, être encore repoussée au mois prochain.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank