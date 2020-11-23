Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DEC 20 CAC 40 Index (10x)
5 530.00
+0.81%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

DEC 20 CAC 40 Index (10x)
5 530.00
+0.81%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Danone vise 1 milliard d'euros d'économies en 2023
Reuters23/11/2020 à 07:42

23 novembre (Reuters) - DANONE SA DANO.PA :

* AMBITION DE CROISSANCE RENTABLE DE MOYEN-TERME ACTUALISÉE

* OBJECTIFS ANNUELS 2020 CONFIRMÉS

* NOUS PRÉVOYONS, GRÂCE AU PLAN D'ADAPTATION, UN RETOUR À LA CROISSANCE RENTABLE EN MOINS DE 12 MOIS, DÈS LE S2 2021

* UN MILLIARD D'EUROS D'ÉCONOMIES VISÉ EN 2023, INTÉGRANT UNE RÉDUCTION DE 20% DES COÛTS DE STRUCTURE

* PASSAGE D'UNE ORGANISATION MONDIALE PAR CATÉGORIES À UNE ORGANISATION LOCALE PAR ZONES; COMITÉ EXÉCUTIF ÉLARGI À 6 NOUVEAUX MEMBRES

* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À LA FERMETURE DES CANAUX HORS DOMICILE, QUI AFFECTE PARTOUT NOTRE ACTIVITÉ D'EAUX, À LA RÉDUCTION DES GAMMES PORTÉES PAR NOS DISTRIBUTEURS - PDG

* CONFIRME SON AMBITION DE MOYEN-TERME D'UNE CROISSANCE DES VENTES COMPRISE ENTRE +3% ET +5% EN DONNÉES COMPARABLES

* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À DES COÛTS OPÉRATIONNELS PLUS ÉLEVÉS LIÉS AUX MESURES SANITAIRES ET À LA SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES FLUX - PDG

* NOUVEL OBJECTIF DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ENTRE 15% ET 20% À MOYEN-TERME, ET SUPÉRIEURE À 15% DÈS 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DANONE
Euronext Paris 0.00%
© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer