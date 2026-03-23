Danone va acquérir le spécialiste des repas complets Huel

Danone DANO.PA a annoncé lundi la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir Huel, groupe spécialisé dans les repas complets et nutritionnellement équilibrés, dans le cadre de sa stratégie "Renew Danone" visant à renforcer ses positions dans la nutrition fonctionnelle.

L’opération reste soumise aux conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires, précise un communiqué du groupe agroalimentaire français.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)