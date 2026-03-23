Danone va acquérir Huel
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:08
Avec cette opération, dont le montant n'a pas été révélé, Danone va se renforcer dans la nutrition fonctionnelle et va étendre son portefeuille à la catégorie, en forte croissance, de l'alimentation nutritionnellement complète. L'offre complémentaire de Huel, couvrant différents formats allant des boissons prêtes-à-boire aux produits en poudre, s'appuie sur une exécution digitale de pointe, un modèle efficace de vente en ligne directe au consommateur et une communauté de clients fidèles au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis.
La combinaison de Huel aux expertises et à la présence internationale de Danone permettra d'accélérer sa croissance, son innovation et son expansion à l'international. La mission de Huel (proposer des aliments nutritionnellement complets, pratiques et durables) est pleinement alignée avec la raison d'être de Danone : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, souligne la société.
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