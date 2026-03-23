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Danone va acquérir Huel
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:08

Le géant de l'agroalimentaire a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Huel, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions repas complètes et nutritionnellement équilibrées.

Avec cette opération, dont le montant n'a pas été révélé, Danone va se renforcer dans la nutrition fonctionnelle et va étendre son portefeuille à la catégorie, en forte croissance, de l'alimentation nutritionnellement complète. L'offre complémentaire de Huel, couvrant différents formats allant des boissons prêtes-à-boire aux produits en poudre, s'appuie sur une exécution digitale de pointe, un modèle efficace de vente en ligne directe au consommateur et une communauté de clients fidèles au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis.

La combinaison de Huel aux expertises et à la présence internationale de Danone permettra d'accélérer sa croissance, son innovation et son expansion à l'international. La mission de Huel (proposer des aliments nutritionnellement complets, pratiques et durables) est pleinement alignée avec la raison d'être de Danone : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, souligne la société.

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