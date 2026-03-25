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Danone se renforce en Argentine grâce à une coentreprise avec son partenaire Arcor
information fournie par Boursorama avec AFP 25/03/2026 à 09:54

Le géant agroalimentaire français Danone a annoncé mardi la création d'une coentreprise en Argentine avec son partenaire local Arcor, en reprenant un groupe familial et sa marque laitière emblématique dans le pays.

( AFP / ALAIN JOCARD )

( AFP / ALAIN JOCARD )

Danone et Arcor "renforcent leur alliance stratégique" en Argentine "avec la création d'une joint-venture dédiée au marché laitier local", a indiqué le géant français dans un communiqué.

Cette nouvelle coentreprise, consacrée aux produits laitiers, est détenue à parts égales par les deux partenaires.

Cette alliance permet à Danone, présent depuis 30 ans dans le pays latino-américain, d'acquérir les parts qu'il ne détenait pas encore dans Mastellone Hermanos, "entreprise emblématique du marché laitier argentin depuis près d'un siècle" et propriétaire de la célèbre marque Serenisima.

Pour le quotidien argentin La Nacion, "cette opération marque la fin d'une ère pour la famille Mastellone, qui a dirigé pendant des décennies la principale entreprise laitière du pays, fondée en 1929 et devenue un symbole de la consommation de masse argentine".

Le montant de la transaction pour le rachat des parts de Mastellone n'a pas été communiqué.

Cette opération s'inscrit pour Danone dans sa stratégie d'acquisition de produits à forte valeur ajoutée et de croissance dans les bassins laitiers mondiaux stratégiques. Le groupe français avait déjà annoncé lundi l'acquisition de l'entreprise britannique Huel.

En Argentine, la création de la joint-venture "créera de nouvelles opportunités de croissance sur le marché des produits laitiers grâce à ses onze sites de production situés dans la région, où sont notamment fabriqués du lait, du dulce de leche, des fromages, du beurre, de la crème, des yaourts et des desserts", a précisé Danone.

"En unissant nos forces, nous créons une plateforme de croissance robuste, offrant de nouvelles opportunités en matière d'innovation, d'excellence opérationnelle et d'expansion commerciale", a déclaré Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone, cité dans le communiqué.

De son côté, le président d'Arcor, Alfredo Pagani, estime que "cette alliance accélérera la croissance grâce à une stratégie intégrée axée sur le développement de produits à forte valeur ajoutée".

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