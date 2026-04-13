Danone : retombe au contact des 67,16E
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:11
Pas de danger immédiat mais il ne faudrait pas venir entamer le plancher des 66E du 26 au 30 janvier car Danone s'en irait alors chercher le plancher des 63,5E de mi-décembre 2024 à mi-janvier 2025, puis du 26 janvier en intraday (testé de façon très éphémère).
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