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Danone resserre ses liens avec Arcor en Argentine
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 07:08

Danone fait part de la création d'une joint-venture avec Arcor, dédiée au marché laitier en Argentine, joint-venture qui réunira l'activité produits laitiers du groupe français en Argentine avec Mastellone Hermanos et leur filiale logistique commune Logistica La Serenísima.

S'appuyant sur plus de 20 ans de partenariat, cette alliance donnera naissance à une activité intégrée, pour accélérer le lancement d'innovations, renforcer l'excellence opérationnelle et élargir la portée commerciale de l'ensemble de la catégorie.

La joint-venture créera aussi de nouvelles opportunités de croissance sur le marché des produits laitiers grâce à ses 11 sites de production dans la région, où sont notamment fabriqués du lait, du dulce de leche , des fromages, du beurre, de la crème, des yaourts et des desserts.

Danone exercera un contrôle à parts égales au sein de la joint-venture avec Arcor, qui sera comptabilisée, après finalisation de la transaction, dans les sociétés mises en équivalence des comptes consolidés de Danone, sur la base d'une participation de 50%.

La réalisation de l'opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

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