Danone resserre ses liens avec Arcor en Argentine
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 07:08
S'appuyant sur plus de 20 ans de partenariat, cette alliance donnera naissance à une activité intégrée, pour accélérer le lancement d'innovations, renforcer l'excellence opérationnelle et élargir la portée commerciale de l'ensemble de la catégorie.
La joint-venture créera aussi de nouvelles opportunités de croissance sur le marché des produits laitiers grâce à ses 11 sites de production dans la région, où sont notamment fabriqués du lait, du dulce de leche , des fromages, du beurre, de la crème, des yaourts et des desserts.
Danone exercera un contrôle à parts égales au sein de la joint-venture avec Arcor, qui sera comptabilisée, après finalisation de la transaction, dans les sociétés mises en équivalence des comptes consolidés de Danone, sur la base d'une participation de 50%.
La réalisation de l'opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
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