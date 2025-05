Danone : rechute sous 72,3E, l'ex-zénith du 10 mars information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 16:53









(CercleFinance.com) - Le 'pullback' amorcé sous 77,2E le 2 mai se poursuit: Danone est victime de son statut de valeur défensive et rechute sous 72,3E, l'ex-zénith du 10 mars.

Le prochain support pourrait se situer vers 69,2/69,3E, l'ex-plancher des 7 et 8 avril (consolidation peu marquée après un test des 74E.





Valeurs associées DANONE 71,7800 EUR Euronext Paris -3,47%