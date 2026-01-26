 Aller au contenu principal
Danone : rechute de -3% vers 65.5E
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 09:27

Danone subit une rechute de -3% vers 65.5E, conséquence prévisible d'un énorme "gap de rupture sous 73E le 21 janvier : le titre efface tous les gains depuis le 29 juillet dernier et se dirige vers le retracement imminent du plancher majeur des 64E, testé sans relâche de fin octobre 2024 à mi-janvier 2025.
Sous les 64E, Danone s'en irait refermer le "gap" des 62,3E du 26/8/2024 puis des 58.88E du 30/07/2024.

Valeurs associées

DANONE
63,6800 EUR Euronext Paris -5,72%
