Danone : rebondit vers 71,7E, renoue avec sa MM20
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 10:03
Si la consolidation devait se poursuivre, le titre retrouverait du soutien vers 69E, le double plancher des 9 et 11 février, l'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 66,34E du 30 janvier, proche du palier de soutien des 65,6E du 28 janvier.
Valeurs associées
|71,6600 EUR
|Euronext Paris
|+2,46%
A lire aussi
-
Le géant mondial du divertissement Banijay, basé à Paris, et le groupe anglais de production audiovisuelle All3Media ont conclu un partenariat stratégique pour peser davantage dans le secteur des contenus, notamment auprès des plateformes mondiales de streaming, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite
-
Les conséquences de la guerre au Moyen-Orient commencent à se faire sentir à la pompe des stations-service françaises: le gouvernement constate "une hausse de quelques centimes" des prix et a prévenu que des contrôles auront lieu pour s'assurer que cette inflation ... Lire la suite
-
Six des neuf candidats au beffroi lillois participent mercredi à un débat télévisé, tandis qu'un sondage publié le même jour ne donne d'avance décisive à aucun d'entre eux, augurant d'une élection ouverte dans ce bastion socialiste depuis 1955. Participeront à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer