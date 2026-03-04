 Aller au contenu principal
Danone : rebondit vers 71,7E, renoue avec sa MM20
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 10:03

Danone , valeur défensive par excellence n'a pas échappé à l'impact de "sell-off" généralisé de lundi mais le titre rebondit vers 71,7E et renoue avec sa MM20.
Si la consolidation devait se poursuivre, le titre retrouverait du soutien vers 69E, le double plancher des 9 et 11 février, l'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 66,34E du 30 janvier, proche du palier de soutien des 65,6E du 28 janvier.

DANONE
71,6600 EUR Euronext Paris +2,46%
