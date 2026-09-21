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Danone réalise une émission obligataire en trois tranches pour 1,5 milliard d'euros
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 18:21
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Danone SA DANO.PA :

* RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN TROIS TRANCHES D'UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D'EUROS

* DANONE ANNONCE AVOIR PROCÉDÉ À UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN TROIS TRANCHES D'UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D'EUROS

* UNE TRANCHE DE 500 MILLIONS D'EUROS D'UNE DURÉE DE 18 MOIS, ASSORTIE D'UN COUPON VARIABLE ÉGAL À L'EURIBOR 3 MOIS + 0,30%

* EMISSION D'UNE TRANCHE DE 500 MILLIONS D'EUROS D'UNE DURÉE DE 5 ANS, ASSORTIE D'UN COUPON DE 4,0910%

* ÉMISSION D'UNE TRANCHE DE 500 MILLIONS D'EUROS D'UNE DURÉE DE 9 ANS ET ASSORTIE D'UN COUPON DE 4,4180%

Texte original https://tinyurl.com/yjb87swe

Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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