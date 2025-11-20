 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 967,67
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Danone profite du succès de ses activités nutrition et boissons en Chine
information fournie par Investir 20/11/2025 à 09:00

danone siege (Crédit: Setiabudi Gunawan / Flickr)

danone siege (Crédit: Setiabudi Gunawan / Flickr)

Au sein du trio de tête européen de l'alimentation, Danone a surpassé ses concurrents à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires à fin septembre. Au troisième trimestre, ses facturations, hors effets devises et périmètre, ont augmenté de 4,8%, contre 4,3% pour Nestlé et 3,4% pour l'alimentation d'Unilever. C'est aussi plus que les 4,3% visés par le consensus des analystes et que les 4,2% du premier semestre. De plus, ce dynamisme a reposé sur des bases saines, avec une hausse des volumes de 3,2%, supérieure à celle des prix, de 1,6%.

Ainsi, sur neuf mois, le chiffre d'affaires de Danone s'est établi à 20,6milliards d'euros, stable en données publiées (les taux de change ont coûté cher) et en progression de 4,4% en comparable. L'objectif d'une croissance interne de 3% à 5% et celui d'une augmentation «?plus rapide» du bénéfice opérationnel restent donc d'actualité pour l'année.

Si l'on croise les métiers et la géographie, il apparaît que la performance de Danone a été tirée très fortement par les secteurs de la Nutrition et des Boissons en Chine. Dans la zone Chine, Asie du Nord et Océanie (15% des ventes), la croissance interne a atteint 13,8% durant l'été (12,1% sur neuf mois), avec une progression de 14,5% pour les boissons Mizone et de 17% pour la nutrition médicale et les laits infantiles.

A l'échelle du groupe, la Nutrition, division la plus profitable, a progressé de 8,3% au troisième trimestre et de 7,5% sur neuf mois, freinée par l'Europe (+3% sur trois mois) et surtout par les Etats-Unis (–0,1%).

Proche du record de 2019

Antoine de Saint-Affrique, le directeur général, s'est toutefois félicité des scores de Danone en Europe (+2,6%), « où le volume/mix est désormais positif depuis huit trimestres consécutifs». Notre continent était le point noir de l'entreprise avant le plan de relance, en particulier les produits laitiers.

Bien que meilleure que prévu, la publication de Danone a laissé les investisseurs indifférents. L'analyste d'Oddo BHF a souligné, dans sa note, que le fossé se creuse entre la croissance soutenue de la Chine et la faiblesse des Etats-Unis (+1,5%). Celui de Jefferies a mis en garde contre les (plus nombreux) bébés de l'année du dragon en Chine (2024), qui seront trop âgés en2026 pour boire encore des biberons.

Surtout, l'action Danone évolue assez près de son record de 82,38€ en2019, ce qui peut inciter à une certaine réserve.

Nous conseillons l'achat: à un peu moins de 20 fois le bénéfice estimé pour2026, la valorisation devient un peu plus exigeante, mais Danone a retrouvé une dynamique de croissance supérieure à celle de ses pairs et confirmé ses objectifs trimestre après trimestre.

Retrouvez cet article sur INVESTIR

Valeurs associées

DANONE
77,6600 EUR Euronext Paris +0,67%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 20/11/2025 à 09:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank