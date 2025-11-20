Danone profite du succès de ses activités nutrition et boissons en Chine

danone siege (Crédit: Setiabudi Gunawan / Flickr)

Au sein du trio de tête européen de l'alimentation, Danone a surpassé ses concurrents à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires à fin septembre. Au troisième trimestre, ses facturations, hors effets devises et périmètre, ont augmenté de 4,8%, contre 4,3% pour Nestlé et 3,4% pour l'alimentation d'Unilever. C'est aussi plus que les 4,3% visés par le consensus des analystes et que les 4,2% du premier semestre. De plus, ce dynamisme a reposé sur des bases saines, avec une hausse des volumes de 3,2%, supérieure à celle des prix, de 1,6%.

Ainsi, sur neuf mois, le chiffre d'affaires de Danone s'est établi à 20,6milliards d'euros, stable en données publiées (les taux de change ont coûté cher) et en progression de 4,4% en comparable. L'objectif d'une croissance interne de 3% à 5% et celui d'une augmentation «?plus rapide» du bénéfice opérationnel restent donc d'actualité pour l'année.

Si l'on croise les métiers et la géographie, il apparaît que la performance de Danone a été tirée très fortement par les secteurs de la Nutrition et des Boissons en Chine. Dans la zone Chine, Asie du Nord et Océanie (15% des ventes), la croissance interne a atteint 13,8% durant l'été (12,1% sur neuf mois), avec une progression de 14,5% pour les boissons Mizone et de 17% pour la nutrition médicale et les laits infantiles.

A l'échelle du groupe, la Nutrition, division la plus profitable, a progressé de 8,3% au troisième trimestre et de 7,5% sur neuf mois, freinée par l'Europe (+3% sur trois mois) et surtout par les Etats-Unis (–0,1%).

Proche du record de 2019

Antoine de Saint-Affrique, le directeur général, s'est toutefois félicité des scores de Danone en Europe (+2,6%), « où le volume/mix est désormais positif depuis huit trimestres consécutifs». Notre continent était le point noir de l'entreprise avant le plan de relance, en particulier les produits laitiers.

Bien que meilleure que prévu, la publication de Danone a laissé les investisseurs indifférents. L'analyste d'Oddo BHF a souligné, dans sa note, que le fossé se creuse entre la croissance soutenue de la Chine et la faiblesse des Etats-Unis (+1,5%). Celui de Jefferies a mis en garde contre les (plus nombreux) bébés de l'année du dragon en Chine (2024), qui seront trop âgés en2026 pour boire encore des biberons.

Surtout, l'action Danone évolue assez près de son record de 82,38€ en2019, ce qui peut inciter à une certaine réserve.

Nous conseillons l'achat: à un peu moins de 20 fois le bénéfice estimé pour2026, la valorisation devient un peu plus exigeante, mais Danone a retrouvé une dynamique de croissance supérieure à celle de ses pairs et confirmé ses objectifs trimestre après trimestre.