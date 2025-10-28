Danone : poursuite de la croissance au troisième trimestre tirée par le volume/mix

(AOF) - Danone (-0,79% à 77,42 euros) enregistre un des plus forts replis du CAC 40 en dépit d'une performance globalement robuste au cours du troisième trimestre 2025. La croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 4,8%, en comparables, ou à 0,7% en données publiées à 6,876 milliards d’euros. Elle a été portée par une hausse de 3,2% du volume/mix et un effet prix de +1,6%. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de 0,7% et inclut un effet périmètre positif (+0,7%) résultant principalement de l'acquisition de Kate Farms aux Etats-Unis (finalisée le 1er juillet 2025).

En revanche, Danone souligne que "les effets de change ont eu un impact négatif de 5,1%, reflétant la dépréciation de plusieurs devises par rapport à l'euro, notamment le dollar américain, le renminbi chinois, la roupie indonésienne, le peso argentin et la livre turque".

Par ailleurs, l'hyperinflation a contribué positivement au chiffre d'affaires publié à hauteur de +0,3%.

"Nous avons continué d'enregistrer une croissance de qualité ce trimestre, portée avant tout par le volume/mix dans nos différentes catégories. Cette performance confirme la solidité et la pertinence de notre portefeuille axé sur la santé", a commenté Antoine de Saint-Affrique, directeur général de la multinationale agroalimentaire.

Performance excellente en Chine, Asie du Nord et Océanie

"Cette croissance de 4,8% en comparables, supérieure aux attentes de Visible Alpha (4,3%) est une bonne surprise (bien que les espoirs se soient orientés vers 5%, selon nous). Elle est cohérente avec une croissance organique supérieure à 4% depuis cinq trimestres consécutifs. La surprise positive repose fortement sur la dynamique en Chine dans le segment nutrition spécialisée (150 points de base de la croissance), compensant une déception de l'activité en Amérique du Nord (volumes de 0,3% contre 1,8% selon les estimations de Visible Alpha), observe Jefferies.

Le groupe agroalimentaire souligne d'ailleurs que la zone Chine, Asie du Nord & Océanie a enregistré "une performance exceptionnelle sur ce troisième trimestre, portée par une dynamique soutenue dans toutes les catégories". Le chiffre d'affaires est en croissance de 13,8% en données comparables, tiré par une hausse du volume/mix de 15,1% et un effet prix de -1,3%. La catégorie nutrition spécialisée a poursuivi sa forte croissance, tant dans les laits infantiles que dans la nutrition médicale.

Dans la zone Europe, l'amélioration a été continue avec une augmentation des ventes de 2,6% en données comparables sur ce trimestre, à 2,481 milliards d'euros, en données comparables, portée par une progression du volume/mix de +2,1 % et un effet prix positif de +0,5 %. Le segment de la nutrition spécialisée a enregistré un trimestre solide, avec une croissance à deux chiffres dans la nutrition médicale adulte, tandis qu'Evian a contribué à la croissance robuste de la catégorie des eaux. "Nous sommes particulièrement satisfaits des progrès réalisés en Europe, où le volume/mix est désormais positif depuis huit trimestres consécutifs", souligne aussi Antoine de Saint-Affrique.

Sur les neuf mois de l'année 2025, les revenus à changes et périmètre constants de Danone s'élèvent à 20,578 milliards d'euros, stable en données publiées ou en hausse de 4,4% en données comparables.

Objectifs 2025 confirmés, en ligne avec l'ambition moyen-terme

En parallèle de cette publication trimestrielle, Danone en a profité pour confirmer ses objectifs annuels. Le géant de l'agroalimentaire vise toujours une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3 et 5%, et une hausse du résultat opérationnel plus rapide que celle des revenus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Danone

Points-clés

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : 1er mondial dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…) et 2ème mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 27,7 Mds€ tirées des produits laitiers ou végétaux pour 52%, nutrition spécialisée pour 31% et eaux embouteillées pour 17% ;

- Revenus répartis entre l’Europe (34%) et l’Amérique du nord (25%) devant la Chine, Asie du nord et Océanie (13%), l’Amérique latine (10%) puis l’Indonésie, Turquie, Ukraine et Maroc ;

- Ambition d’une croissance tirée par la science et d’une offre centrée sur les clients :

- renforcement du rang de n° 1 mondial, leader dans chacun des pays d’implantation,

- déploiement des réseaux stratégiques de distribution,

- différenciation du portefeuille -produits hautement protéinés, lait frais… ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG...), Gilles Schnepp présidant le conseil de 10 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « renew » à l’organisation resserrée et effective dès 2026 :

- regroupement des divisions en 3 zones géographiques -EMEA, Asie-Pacifique et Amériques- et diminution du nombre de membres du comité exécutif,

- rotation du portefeuille sur 10 % du chiffre d'affaires entre cessions des activités moins margées et acquisitions dans les secteurs cibles- produits d’origine végétale, produits laitiers protéinés (Follow your Heart, avec 5 Mds€ de ventes attendues pour 2025) et nutrition médicale (Functional Formularies, Kate Farms),

- amélioration de la qualité de la croissance, tirée par les volumes plus que par les prix,

- réduction de la dépendance à la grande distribution par de nouveaux points de vente (hors de la maison, pharmacies, hôpitaux, réseaux de soins à domicile et digital),

- innovation (¼ des ventes annuelles, 5 000 brevets en portefeuille) :

- répartie en 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages & après-plastique, naturalité & organique, allergies et vieillissement en bonne santé,

- renforcée par les partenariats internationaux « P4G », soit 40 attendus en 2026 ;

- Stratégie environnementale certifiée B Corp pour 80 % du chiffre d’affaires :

- programme mondial Re-Fuel : d’ici 2030, réduction de 42 % au moins des émissions de CO2 hors fournisseurs et recours aux renouvelables pour 100 % de l’électricité et 50 % de la consommation énergétique globale,

- limitation à 10% de sucre de tous les produits vendus et sortie du Nutri-score ;

- " WeActForWater " : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe ;

- Poursuite de la surperformance des ventes par rapport à Nestlé ;

- Bilan renforcé : capitaux propres de 17,8 Mds€, dette nette ramenée à 8,6 Mds€ et, à fin juin, autofinancement libre de 1,2 Mds€.

Défis

- Disparités des marges, la nutrition spécialisée et l’Asie-Océanie restant les plus rentables ;

- Impact de l’inflation des matières premières, compensé aux 2/3 par les effets volume et prix ;

- Fortes ambitions dans les produits laitiers et, en Europe, dans les produits à base de plantes ;

- Après une progression de 2,6 % des ventes et de 5,8 % du résultat net par action à fin juin, objectifs 2025 confirmés : hausse de 3 à 5 % pour les revenus et plus forte pour le bénéfice opérationnel ;

- Ambition 2025-2028 : hausse des ventes entre 3% et 5%, croissance du résultat opérationnel plus rapide que celle des revenus et dutofinancement libre de + 3 Mds€.