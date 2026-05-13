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Danone : passe la barre des -20% sur 2026, objectif 58,5E
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 14:34

Plus que jamais délaissé par les investisseurs, Danone perd 2% supplémentaires vers 61,5E, passe la barre des -20% sur 2026 et enfonce la MM à 200 semaines (62,2E).
Le signal baissier validé sous 64,4E continue de délivrer son potentiel et le prochain support se dessine désormais vers 58,5E, plancher testé mi-juin 2024 et le support suivant se situe à 50,6E et correspond à un retracement de -38% par rapport au sommet des 80,15E de début novembre 2025, ou 81,7E (zénith de début décembre 2019).

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