Danone : passe la barre des -20% sur 2026, objectif 58,5E
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 14:34
Le signal baissier validé sous 64,4E continue de délivrer son potentiel et le prochain support se dessine désormais vers 58,5E, plancher testé mi-juin 2024 et le support suivant se situe à 50,6E et correspond à un retracement de -38% par rapport au sommet des 80,15E de début novembre 2025, ou 81,7E (zénith de début décembre 2019).
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