Danone: partenariat avec Zoetis dans la génétique bovine

(CercleFinance.com) - Le groupe américain de santé animale Zoetis a annoncé jeudi la signature avec Danone d'un partenariat stratégique visant à protéger la santé des vaches laitières.



Aux termes de l'accord, le groupe agroalimentaire français va avoir recours aux tests génétiques développés par Zoetis afin d'analyser, entre autres, la productivité et la longévité de ses bovins.



Zoetis avait rejoint l'an dernier le programme 'Partner for Growth' (P4G) mis au point par Danone en tant que fournisseur privilégié de tests génomiques.



L'objectif est de permettre aux exploitations laitières de se baser sur la génétique bovine durable afin d'optimiser la production laitière et la taille de leur cheptel, tout en renforçant la résilience des animaux aux maladies.





